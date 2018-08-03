В Киеве на улице Щербаковского горела многоэтажка. Возгорание произошло на шестом этаже девятиэтажного дома, сообщают в главном управлении ГСЧС Украины.

Во время борьбы с огнем с 8-го и 9-го были спасены четыре человека. Погибших нет, один жилец получил отравление угарным газом. На месте события работали девять единиц пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава.

Причины пожара у и размера материального ущерба устанавливается. Ранее, второго августа, в Харькове горела инженерно-педагогическая академия.