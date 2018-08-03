Акции протеста в Никарагуа унесли жизни 317 человек. Демонстрации против правительства президента Даниэля Ортеги начались 18 апреля, сообщает Daily Mail.

Из трех сотен убитых 21 полицейский и 23 несовершеннолетних. Более 2000 человек были ранены.

По информации Никарагуанского центра по правам человека, в ходе протестов были арестованы около 1900 человек, из которых около четверти остаются под стражей.

В апреле в стране начались массовые протесты против реформы социального обеспечения, которая предусматривает рост отчислений работников в фонды социального страхования и уменьшение пособий.

Тем временем три человек погибли в результате протестов в столице Зимбабве.