Протесты в Никарагуа унесли жизни 317 человек [ Редактировать ]
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Акции протеста в Никарагуа унесли жизни 317 человек. Демонстрации против правительства президента Даниэля Ортеги начались 18 апреля, сообщает Daily Mail.
Из трех сотен убитых 21 полицейский и 23 несовершеннолетних. Более 2000 человек были ранены.
По информации Никарагуанского центра по правам человека, в ходе протестов были арестованы около 1900 человек, из которых около четверти остаются под стражей.
В апреле в стране начались массовые протесты против реформы социального обеспечения, которая предусматривает рост отчислений работников в фонды социального страхования и уменьшение пособий.
Тем временем три человек погибли в результате протестов в столице Зимбабве.
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