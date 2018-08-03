В Украине кипят страсти по поводу Александра Усика, который в бою одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым в финале WBSS. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе и депутат Госдумы Николай Валуев сделал тревожное заявление. Об этом сообщает портал "Чемпионат".

Он считает, что травлю украинского чемпиона нужно прекратить, чтобы наша страна не потеряла великого боксера.

Считаю, Усик правильно поступил, отказавшись от награды Героя Украины. Не желая политизировать эту историю, как это делали украинские политики, очень достойно и умно ответил. Тем самым он поддержал остальных Героев.

"Если эта травля Усика будет продолжаться, они (Украина) могут просто потерять своего спортсмена: он уедет куда-нибудь и все. Я уверен, он не станет менять гражданство, потому что Александр человек слова, по-настоящему благородный человек. Травля не может иметь хороших последствий. Человек вышел на ринг и настолько высоко поднял флаг своей страны, а с ним так поступают. Это лишний раз говорит о власти в Украине и подчеркивает величие спортсмена", - заявил Валуев.

Ранее мы писали о том, что Александр Усик отказался от звезды героя.