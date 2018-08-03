Украину "атакуют" шаровые молнии [ Редактировать ]
Фото из открытых источников
Украинцев предупредили о возможном нашествии шаровых молний в августе. В первой половине августа они могут накрыть юг и восток Украины.
Об этом стали писать англоязычные сайты.
Нашествие окончательно неизученного природного явления связывают с изменениями в атмосфере.
Ранее мы писали о том, что над Одессой молния ударила в пассажирский самолет.
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