Украинцев предупредили о возможном нашествии шаровых молний в августе. В первой половине августа они могут накрыть юг и восток Украины.

Об этом стали писать англоязычные сайты.

Нашествие окончательно неизученного природного явления связывают с изменениями в атмосфере.

Ранее мы писали о том, что над Одессой молния ударила в пассажирский самолет.