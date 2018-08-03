В Кабмине анонсировали повышение пенсий [ Редактировать ]
Следующий этап повышения пенсий может произойти уже в этом году. Об этом сообщает УНИАН.
Как сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, речь идет о людях, которые имеют большой трудовой стаж, но получали маленькую зарплату.
Для этого нужно внести изменения в законодательство, которые уже разработал Кабмин, а дальше все будет зависеть от наличия денег в Пенсионном фонде. Размер повышения не назвали.
Ранее мы писали о том, кому повысят выплаты.
по теме
В Украине намерены усилить контроль за денежными переводами
Денежные переводы на сумму, равную или превышающую 30 тысяч грн, должны будут сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе перевода средств
Бесплатные услуги врачей: Супрун назвала список
Министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook назвала перечень услуг, которые врачи должны предоставлять бесплатно
Украину "атакуют" шаровые молнии
Украинцев предупредили о возможном нашествии шаровых молний в августе
Выходные на День Независимости: сколько будут отдыхать украинцы
24 августа в Украине ежегодно празднуют официальный государственный праздник - День Независимости
Кислотой в лицо: появился фоторобот напавшего на чиновницу мужчины
В четверг, 2 августа, журналист Сергей Никитенко опубликовал фоторобот человека, который облил концентрированной серной кислотой сотрудницу Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк