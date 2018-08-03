Следующий этап повышения пенсий может произойти уже в этом году. Об этом сообщает УНИАН.

Как сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, речь идет о людях, которые имеют большой трудовой стаж, но получали маленькую зарплату.

Для этого нужно внести изменения в законодательство, которые уже разработал Кабмин, а дальше все будет зависеть от наличия денег в Пенсионном фонде. Размер повышения не назвали.

Ранее мы писали о том, кому повысят выплаты.