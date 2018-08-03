День пива: 5 самых странных напитков [ Редактировать ]
Пиво - один из древнейших напитков и один из самых популярных, после воды и чая. На данный момент существуют около тысячи сортов пива и их вкусовые характеристики могут отличаться кардинально.
Podrobnosti.ua собрали самое необычное пиво со всего мира.
"Неземное" пиво
Для тех, кто перепробовал все пиво на Земле или просто ищет что-то необычное отлично подойдет Celest-jewel-ale. Все дело в том, что состав этого напитка действительно выходит за пределы нашей планеты: в него добавляют минералы с Луны.
Редкий ингредиент предоставляет пивоварам компания ILC Dover, которая создает костюмы для астронавтов NASA. В лунных камнях, кроме уникальности, есть и практический смысл - состав солей в лунной пыли способствует процессу ферментации в пиве.
Со вкусом пиццы
По задумке создателей, готовивших напиток в своем гараже, пиво должно было сочетать сразу и выпивку, и закуску. В его состав, кроме привычных ячменя, солода и дрожжей, входят также помидоры, базилик, орегано и чеснок - составляющие популярной пиццы "Маргарита".
Золотое пиво
В Чехии пивовары решили, что обычное пиво - слишком скучно и пошли дальше. Они разместили в пустой бутылке тончайшую полоску золотой фольги длиной 8 см и весом 0,018 г, которую затем раздробили под напором пивной струи.
Пиво получилось ярчайший цвет и отменный вкус. К слову, стоит такой драгоценный напиток 13 евро.
Молодильное пиво
Сорт Anti Aging Bier разработали в Германии. Кроме традиционных ячменя, дрожжей и хмеля вошли вода из горячих минеральных источников, витамины и антиоксиданты. Главным же ингредиентом стал экстракт спиралевидной водоросли спирулины, способной поддерживать деятельность иммунной системы и даже обладающей антираковыми свойствами.
По словам производителя, омолаживающее темное пиво, крепость которого составляет 4,8%, способно замедлять процессы старения и улучшать самочувствие. Кроме этого, напиток является одним из немногих в мире, который можно употреблять не только внутрь, но и наружно. Во втором случае речь идет о его использовании в качестве добавки для ванны
Пиво для собак
Bowser Beer - пиво для собак, которое сегодня по цене $3,5 за бутылку можно приобрести в США. Безалкогольный напиток, содержащий тот же самый ячменный солод, что используют при приготовлении традиционных сортов пива, завоевал популярность среди зоовладельцев.
В его состав входят глюкоза и витамины, полезные для шерсти животного, а хмель заменяется говяжьим или куриным бульоном, которые предают напитку любимый собаками мясной вкус.
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