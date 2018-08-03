Что может быть лучше, чем выходные в кругу семьи вместе с детьми?

А если вы хотите не только развлечь ребенка, но и весело провести время, смотрите подборку мероприятий, которые не оставят равнодушными ни вас, ни ваше чадо.

Концерт "Классика на крыше ЦУМ"

Легкая летняя классика на одной из самых красивых крыш украинской столицы. В программе концерта произведения Моцарта, Баха, Штрауса, Чайковского и других гениев музыки. За исполнение отвечает один из самых востребованных оркестров страны "Виртуозы Киева".

Где: ЦУМ, улица Крещатик, 38

Когда: 4 августа, 19:00 - 21:00

Стоимость билетов: 450 грн

Фильм "Кристофер Робин"

Любимые герои детства снова на больших экранах. Спустя несколько десятилетий Кристофер Робин встречается с давно позабытыми друзьями. Мальчик вырос, создал семью и устроился на солидную работу. Однако бизнес отнимает у него практически все время. Винни Пух и все-все-все должны выполнить серьезную задачу – вернуть Кристоферу Робину потерянную с возрастом любовь к приключениям.

В прокате со 2 августа

Ulichnaya Eda: 5 years, 5 senses

Ulichnaya eda отмечает свои первый юбилей. Ребята устраивают большую вечеринку, где соберут любимых резидентов фестиваля за все время. Организаторы готовы вас удивлять разнообразием развлечений: пляж, бассейн, музыкальные сцены, кинотеатр, большая игровая зона для детей и родителей, бьюти-зона для эффектных укладок и мейков и так далее.



Но главные сюрпризы ждут вас на фуд-корте. Будут сладкие и соленые вафли, сморреброды, лобстеры, много хумуса, бурито, тако, утка по-пекински. Среди привычных вкусностей вы сможете найти и необычные сладости. Например, новички фестиваля, натуральное мороженое Coco Cream. Его готовят на основе кокосового и миндального молока, с добавлением органического сиропа агавы. Это отличная замена привычным десертам с сахаром, лактозой и вредными для организма жирами. Приятный бонус - это подача мороженого в половинке кокоса. Красивые фото в Instagram обеспечены!

Когда: 3-5 августа, в 10:00

Где: улица Беломорская, 1а

Почем: 75 гривен

Проект "Японское лето в музее"

Летние фестивали, народные ремесла и творчество Хайяо Миядзаки, - музей Павла Тычины объединил неотъемлемые составляющие восточной культуры в проекте "Японское лето". Для тех, кто на выходные остается в жарком городе, подготовлена особая программа - с лекциями, мастер-классами и просмотром культовой ленты мастера анимации "Мой сосед Тоторо".

Где: Музей-квартира Павла Тычины, улица Терещенковская, 5, кв. 1

Когда: 4 августа, 15:00 – 18:00

Стоимость билетов: 80 грн. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Weekend Tech-подзарядка для детей

Проект KID’IT запускает серию технологичных мастер-классов для детей от 8 до 10 лет. На протяжении четырех занятий в августе дети смогут научиться использовать технологии как инструмент для творчества. А еще будут креативить, брейнштормить и работать в команде.

Где: HUB 4.0, пер. Ярославский, 1/3

Когда: 5 - 26 августа, 11:00 - 13:00

Стоимость: одно занятие - 300 грн

Смотрите также, куда еще можно пойти 4-5 августа.