Совращение в детском приюте: открыто уголовное дело [ Редактировать ]
В Украине открыли уголовное дело по факту применения физического насилия и совращения детей в приюте в Рожище в Волынской области. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
По заявлению одной из воспитанниц коммунального учреждения "Приют" службы по делам детей Волынской областной государственной администрации" в Рожище открыто уголовное производство по части 2 статьи 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса.
Лысенко добавляет, что 2 августа также начато уголовное производство по части 1 статьи 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и части 1 статьи 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса.
Отмечается, что продолжается досудебное расследование.
Ранее мы сообщали, что детей пытали и насиловали в приюте Волынской области.
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