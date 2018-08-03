В Украине открыли уголовное дело по факту применения физического насилия и совращения детей в приюте в Рожище в Волынской области. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

По заявлению одной из воспитанниц коммунального учреждения "Приют" службы по делам детей Волынской областной государственной администрации" в Рожище открыто уголовное производство по части 2 статьи 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса.

Лысенко добавляет, что 2 августа также начато уголовное производство по части 1 статьи 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и части 1 статьи 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса.

Отмечается, что продолжается досудебное расследование.

Ранее мы сообщали, что детей пытали и насиловали в приюте Волынской области.