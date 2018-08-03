В четверг, 2 августа, в Запорожье загорелась квартира на третьем этаже многоэтажного дома. Чтобы спастись от огня, 12-летний мальчик выпрыгнул из окна. Об этом сообщает местное издание 061 со ссылкой на главу Независимого профсоюза медиков скорой помощи Анатолия Сидоренко.

Родители оставили 12-летнего мальчика одного дома. Пожар начался от чайника.

Когда мальчик понял, что не может выйти из квартиры, он выпрыгнул из окна.

К счастью, он выжил. Медики "скорой помощи" доставили ребенка в Областную детскую больницу - у него оказался закрытый перелом пяточных костей.

Ранее мы сообщали, что киевлянин выбросился с 9 этажа больницы.