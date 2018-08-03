Если раньше тренера были в основном спортивными, например, по футболу или баскетболу, то сейчас практика перешла до киберспорта.

В США родители начали активно нанимать киберспортивных тренеров для своих детей, чтобы обучить их побеждать в игре Fortnite: Battle Royale.

После того, как в СМИ прошла информация о призовом фонде в этой игре в размере $130 тыс., родители начали серьезнее относиться к видеоиграм, и захотели увидеть своих детей на прибыльной киберспортивной арене.

Некоторые родители нанимают тренеров даже для себя, чтобы играть со своими чадами на одном уровне.

Fortnite: Battle Royale — представляет собой игру на выживание в новом игровом жанре "королевская битва", появившемся с игрой Playerunknown's Battlegrounds. Разработанная студией Epic Games, игра даже потеснила по популярности своего главного конкурента PUBG, благодаря простому игровому процессу с крафтингом, низким порогом вхождения, а также бесплатной системе распространения.

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