В Мариуполе на металлургическом комбинате имени Ильича (ММК) погиб работник при ремонте кровли в цеху холодной прокатки.

Инцидент произошел 2 августа из-за нарушения техники безопасности, сообщает местный сайт 0629.com.ua со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Сотрудник подрядной организации Запорожэлектро, выполняя работы по ремонту кровли цеха холодной прокатки, не пристегнул предохранительный пояс к страховочному тросу и упал с высоты. В результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью. На предприятии создана и работает комиссия по расследованию причин и обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По данным издания, в связи с рядом смертельных ЧП на меткомбинатах Мариуполя началась внеплановая проверка всех подрядных организаций на предмет соблюдения норм, требований в сфере охраны труда и промышленной безопасности.

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