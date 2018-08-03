В Мариуполе на крупнейшем заводе погиб рабочий [ Редактировать ]
В Мариуполе на металлургическом комбинате имени Ильича (ММК) погиб работник при ремонте кровли в цеху холодной прокатки.
Инцидент произошел 2 августа из-за нарушения техники безопасности, сообщает местный сайт 0629.com.ua со ссылкой на пресс-службу предприятия.
"Сотрудник подрядной организации Запорожэлектро, выполняя работы по ремонту кровли цеха холодной прокатки, не пристегнул предохранительный пояс к страховочному тросу и упал с высоты. В результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью. На предприятии создана и работает комиссия по расследованию причин и обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
По данным издания, в связи с рядом смертельных ЧП на меткомбинатах Мариуполя началась внеплановая проверка всех подрядных организаций на предмет соблюдения норм, требований в сфере охраны труда и промышленной безопасности.
Ранее в Мариуполе ребенка толкнули под маршрутку.
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