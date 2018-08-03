Подозреваемых в убийстве Бердянского активиста Виталия Олешко отправили за решетку без права внесения залога. А в Херсоне полиция задержала подозреваемого в нападении на Екатерину Гандзюк, которая все еще находится в реанимации. Вообще эта неделя для лидеров мнений и борцов с коррупцией выдалась довольно кровавой. Их расстреливали, подрывали и обливали кислотой. Эксперты говорят, активисты все чаще попадают под прицел. И чем ближе к выборам, тем длиннее список жертв.

Бердянск, местный суд. Внутри и снаружи ветераны Ато и побратимы убитого Виталия Олешко, позывной "Сармат". Атмосфера - накалена. Люди рассказывают - пришли сюда, чтобы четырех злоумышленников, которых обвиняют в убийстве "Сармата" - не отпустили.

"Если кто-то захочет петлять, включить быка - как это умеет система. Последствия будут очень, очень печальные. - Мы прямая угроза для системы. И если нас начнут убивать, народ, я прошу у вас задуматься. Даже не задуматься, а предпринимать меры какие-то", - говорит Андрей Маджаров, друг Виталия Олешкою.

Суд отправляет всех четверых в СИЗО на два месяца без права внесения залога.

"Только что застрелили "Сармата" выстрелом в спину из двуствольной винтовки"

Виталя Олешко убили выстрелом в спину во вторник -в собственном дворе. Ветеран-атошник прошедший Иловайск и плен, был одним из самых ярых активистов в Бердянске.

"Он боролся с проявами сепаратизму, корупціею. З сепаратизмом тут у місті, в області. Ми підозрюемо, що за це його і вбили - за активну позицію. Нам довелось сюди приїхати, щоб розслідування взяти під контроль. Для того щоб показати поліціїї, СБУ, адмінісмтраціїї не вдасться за жодних умов якось спустити на гальмах це розслідування", - говорит Тарас Костанчук, побратим Виталия Олешко.

"Душа его не давала ему покоя, требовала говорить, что происходит что-то не то. Они имели на это право. Потому что они пошли, когда никто не пошел".

Херсон. Активисты осаждают прокуратуру и полицию.

"Ви тупо не компітентні - вас треба виганяти! Пінками, всіх!"

Тут тоже напали на активистку и сотрудницу мэрии - Екатерину Гандзюк. Злоумышленник поджидал ее у подъезда, после плеснул кислотой и скрылся. Пострадавшую доставляют в реанимацию. Там она не очень охотно общалась с правоохранителями ,так как давно и последовательно боролась с коррупцией в силовых структурах. В полиции отрапортовали - эту версию отрабатывают особенно тщательно.

"Тривалий час, всі ми знаемо, що Катерина є активістом, і також відпрацьовуються ті конфліктні ситуації, які в неї були в останній час", - говорит Николай Вербицкий, заместитель начальника полиции Херсонской области.

Позже с Екатериной Гандзюк встречается Юрий Луценко. Ее дело передают в СБУ, а он на своей странице в Facebook сообщает, из-за участившихся нападений на активистов проведет спецсовещание. И действительно, последние несколько месяцев лидеры мнений часто становятся жертвами нападений.

Каменское - тут подорвали машину волонтера и депутута горсовета Виталия Чернявского.

В Харьковской области повешенным нашли активиста-антикорупционера Николая Бычко. Это спровоцировало волнения среди местных жителей.

В Одессе несколько раз также нападали на активистов. Атаки участились, говорят эксперты. Причин несколько. Тут и пагубное влияние войны, и политическое противостояние тоже.

"Кожне вбивство, кожне побиття активіста - воно в першу чергу працює проти влади. Воно працює в мінус. Тому що показує безпорадність правоохоронних органів, і не спроможність займатися профілактикою", - говорит Тарас Загородний, политический эксперт.

"Ситуация в стране непростая. Реформы в самом разгаре, война, очень много оружия на рынке, с полицией много проблем. Там реформа фактичекски не начиналась, прошла грандиозная пира-акция. Нужно все-таки завершить эту реформу, большие надежды на ГБР", - говорит Ельцов Олег, криминальный эксперт.

Ну, а пока правоохранители заявляют, что расследование всех этих случаев для них дело чести - в Бердянске горожане приходят в себя после вторничной трагедии.

"Он такой сильно праведный был и никого не боялся".