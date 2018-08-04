США выдвинули обвинение России [ Редактировать ]
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США обвинили Россию в нарушении резолюций Совета Безопасности ООН по КНДР, в частности, в игнорировании предписания на сокращение использования рабочей силы из этой страны. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, опубликованной в пятницу на сайте американской миссии при организации международного сообщества, сообщает УНН.
"Заслуживающие доверия сообщения о нарушении Россией резолюций ООН по рабочей силе КНДР внушают опасения, - говорится в заявлении. - Эти сообщения внушают особенную тревогу, потому что они появились спустя всего месяц после того, как Россия отказалась признавать нарушения Северной Кореей ограничений на (импорт) нефтепродуктов и блокировала запрос Соединенных Штатов о том, чтобы добиться исполнения санкций и положить этому конец".
"Слова немного стоят, Россия не может на словах поддерживать санкции в Совете Безопасности (ООН) и нарушать их на деле", - утверждает американский представитель.
Ранее мы сообщали, что в США хотят ограничить права России в Интерполе.
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