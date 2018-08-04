Война на Донбассе: боевики 36 раз обстреляли украинские позиции [ Редактировать ]
На протяжении прошлых суток, 3 августа, боевики 36 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил, в том числе 6 раз из тяжелого вооружения. Об этом сообщили в пресс-службе ООС.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Огонь велся по защитникам, Крымского, Макарова, Новолуганского, Луганского, Южного, Железного, Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, враг 3 раза обстрелял наши позиции возле Крымского из 82-мм минометов. Также обстрелу из минометов калибром 82 мм подверглись защитники Талаковки, а по позициям наших войск вблизи Павлополя противник вел огонь из танка, минометов калибром 120 мм и 82 мм", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По данным разведки один оккупант погиб и один получил ранения.
В течение текущих суток боевики 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Новозвановки, Троицкого, Марьинки и Водяного.
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