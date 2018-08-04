В одесском жилом массиве Черемушки группа малолетних девочек жестоко избила ровесницу. Одесситка Катерина Гринкевич-Раскидная поделилась записью инцидента на своей странице в Facebook.

"Ребята, Черемушки 31 июля 2018 года, возле заброшенного детского сада и школой 69. SOS, прошу максимальный репост. Пусть родители увидят своих " сучек". Родители, вот как выглядит ваше равнодушие к своим детям. А у недо-мальчиков комментирующих происходящее, видно "бубенчики" звенели от страха, что оставалось только подстрекать. Смотрите, родители, каких мужчин воспитали - уродов", - пишет возмущенная Катерина.

На кадрах видно, как группа девушек-подростков с необычной жестокостью руками и ногами избивают беззащитную девочку, толкнув ее на землю.

В конце видеозаписи подростки вытряхнули содержимое сумочки избитой девочки на землю и забрали ее вещи себе.

Полиция Малиновского района уже знает о произошедшем. Видеозапись передали в отдел превенции.

"Расследование будет вести полиция. Это криминальное преступление. Психологическую помощь окажут специалисты департамента, свяжемся со здравом, уточним, поступал ли ребенок", - прокомментировали инцидент в полиции.

Ранее похожий случай произошел в Днепре.