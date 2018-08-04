Группа подростков жестоко избила девочку и сняла расправу на видео [ Редактировать ]
В одесском жилом массиве Черемушки группа малолетних девочек жестоко избила ровесницу. Одесситка Катерина Гринкевич-Раскидная поделилась записью инцидента на своей странице в Facebook.
"Ребята, Черемушки 31 июля 2018 года, возле заброшенного детского сада и школой 69. SOS, прошу максимальный репост. Пусть родители увидят своих " сучек". Родители, вот как выглядит ваше равнодушие к своим детям. А у недо-мальчиков комментирующих происходящее, видно "бубенчики" звенели от страха, что оставалось только подстрекать. Смотрите, родители, каких мужчин воспитали - уродов", - пишет возмущенная Катерина.
На кадрах видно, как группа девушек-подростков с необычной жестокостью руками и ногами избивают беззащитную девочку, толкнув ее на землю.
В конце видеозаписи подростки вытряхнули содержимое сумочки избитой девочки на землю и забрали ее вещи себе.
Полиция Малиновского района уже знает о произошедшем. Видеозапись передали в отдел превенции.
"Расследование будет вести полиция. Это криминальное преступление. Психологическую помощь окажут специалисты департамента, свяжемся со здравом, уточним, поступал ли ребенок", - прокомментировали инцидент в полиции.
по теме
Совращение в детском приюте: открыто уголовное дело
В Украине открыли уголовное дело по факту применения физического насилия и совращения детей в приюте в Рожище в Волынской области
В Одессе мать пыталась спасти ребенка и утонула
На одесском побережье утонула женщина, трагедия произошла из-за сильного шторма
Смертельная прогулка по Одессе: отдыхающего смыло волной с пирса
В среду, 1 августа, в Одессе на десятой станции Фонтана волной с пирса смыло мужчину
Под Черниговом шестиклассник повесился после ссоры с мамой
В Черниговской области в Ичнянском районе ребенок покончил с собой после ссоры с матерью