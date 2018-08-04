Под Полтавой вторые сутки горит свалка (фото) [ Редактировать ]
В селе Макуховка Полтавского района с вечера пятницы, 3 августа, продолжается тушение свалки твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"3 августа в 18:50 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов в селе Макуховка Полтавского района. На место происшествия были направлены дежурные отделения 3-й, 4-й Государственных пожарно-спасательных частей и аварийно-спасательного отряда специального назначения", - говорится в сообщении.
Площадь пожара составляет 0,05 га. Глубина прогаров до 0,5 м. Угрозы населенным пунктам нет. Причина пожара устанавливается.
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