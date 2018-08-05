На Киев надвигается сильный шторм [ Редактировать ]
В Киеве объявили штормовое предупреждение. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре.
"В ближайший час с удержанием до конца суток 5 августа в столице ожидаются шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В ближайшие сутки, 6 августа, погоду в Украине будет определять преимущественно жаркая и влажная воздушная масса.
Напомним, 11 августа произойдет солнечное затмение. Какие приметы существуют в эти дни, читайте тут.
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