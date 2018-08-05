Один украинский военный получил ранение во время обстрела боевиков. Об этом сообщает пресс-центр ООС. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из БМП, по позициям Объединенных сил в районе Крымского, Луганского, Гнутова, Лебединского и Павлополя. Подробнее расскажет Ирина Баглай.

"Дивлюся за посадкою. Зараз нікого не видно. Може бути, що вони виходять".

Боевики все время пытаются незаметно подобраться к позициям пехотинцев. За неделю на всех участках фронта было зафиксировано с десяток подобных вылазок. Действуют группами по несколько человек. Традиционно это происходит там, где от окопов противника до наших всего лишь сотни метров.

"Метрів на 100 підходять, з за зеленки працюють. Їх погано видно - ховаються за покинутими будівлями", - говорит Владислав, военнослужащий ВСУ.

20-летний Владислав уже 2 года на фронте. В армию пришел едва исполнилось 18.

"З Києва - звільнився з роботи, приїхав додому, 3 дні відпочив, пішов до військкомату зранку, а в обід - я вже був у частині, підписав контракт", - рассказывает Владислав, военнослужащий ВСУ.

Еще подростком он решил, какой сделает выбор. Для большинства его земляков из Луганской области - непонятный.

"З Луганської області. Повинен захищати свою землю. Хто ж, як не я? Чому хлопці з інших регіонів мають воювати, а я буду сидіти вдома? Це якось неправильно", - рассказывает Владислав, военнослужащий ВСУ.

Бойцы показывают гаражи в нейтральной зоне, откуда почти каждую ночь по ним стреляют наемники. Зачистить этот сектор не могут, рискованно. Ведь помещения заминированы. Да и зайти сюда проблематично.

"Спочатку використовується вогонь зі стрілецької зброї - автомату, чи кулемету щоб відволікти увагу, а по друге - користуючись прикриттям шумової завіси від пострілів кулемета - вони роблять постріл снайпера", - говорит Олег, военнослужащий ВСУ.

По информации нашей разведки, только на окраине Донецка - в Петровском районе, который граничит с Марьинкой, на огневые точки вышли 5 снайперских групп из России.

"В основному працюють тільки снайперські групи - коли бачать, як наші хлопці працюють по укріпленню своїх фортифікаційних споруд. Але вночі по всій абсолютно лінії зіткнення відбувається масований вогонь", - говорит Олег, военнослужащий ВСУ.

Артем - один из тех, кто первым встречает ДРГ врага. За плечами у него служба в израильской армии. Сравнивать боевые действия в двух странах - сложно.

"Это даже не армия, это весь Израиль этим живет - Родину надо защищать. Если некоторые люди это не понимают, мне их жаль. Потому что если бы мы все вместе это понимали - этого балагана сейчас бы не было", - убежден Артем, военнослужащий ВСУ.