На Донбассе активизировались разведгруппы боевиков [ Редактировать ]
Один украинский военный получил ранение во время обстрела боевиков. Об этом сообщает пресс-центр ООС. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из БМП, по позициям Объединенных сил в районе Крымского, Луганского, Гнутова, Лебединского и Павлополя. Подробнее расскажет Ирина Баглай.
"Дивлюся за посадкою. Зараз нікого не видно. Може бути, що вони виходять".
Боевики все время пытаются незаметно подобраться к позициям пехотинцев. За неделю на всех участках фронта было зафиксировано с десяток подобных вылазок. Действуют группами по несколько человек. Традиционно это происходит там, где от окопов противника до наших всего лишь сотни метров.
"Метрів на 100 підходять, з за зеленки працюють. Їх погано видно - ховаються за покинутими будівлями", - говорит Владислав, военнослужащий ВСУ.
20-летний Владислав уже 2 года на фронте. В армию пришел едва исполнилось 18.
"З Києва - звільнився з роботи, приїхав додому, 3 дні відпочив, пішов до військкомату зранку, а в обід - я вже був у частині, підписав контракт", - рассказывает Владислав, военнослужащий ВСУ.
Еще подростком он решил, какой сделает выбор. Для большинства его земляков из Луганской области - непонятный.
"З Луганської області. Повинен захищати свою землю. Хто ж, як не я? Чому хлопці з інших регіонів мають воювати, а я буду сидіти вдома? Це якось неправильно", - рассказывает Владислав, военнослужащий ВСУ.
Бойцы показывают гаражи в нейтральной зоне, откуда почти каждую ночь по ним стреляют наемники. Зачистить этот сектор не могут, рискованно. Ведь помещения заминированы. Да и зайти сюда проблематично.
"Спочатку використовується вогонь зі стрілецької зброї - автомату, чи кулемету щоб відволікти увагу, а по друге - користуючись прикриттям шумової завіси від пострілів кулемета - вони роблять постріл снайпера", - говорит Олег, военнослужащий ВСУ.
По информации нашей разведки, только на окраине Донецка - в Петровском районе, который граничит с Марьинкой, на огневые точки вышли 5 снайперских групп из России.
"В основному працюють тільки снайперські групи - коли бачать, як наші хлопці працюють по укріпленню своїх фортифікаційних споруд. Але вночі по всій абсолютно лінії зіткнення відбувається масований вогонь", - говорит Олег, военнослужащий ВСУ.
Артем - один из тех, кто первым встречает ДРГ врага. За плечами у него служба в израильской армии. Сравнивать боевые действия в двух странах - сложно.
"Это даже не армия, это весь Израиль этим живет - Родину надо защищать. Если некоторые люди это не понимают, мне их жаль. Потому что если бы мы все вместе это понимали - этого балагана сейчас бы не было", - убежден Артем, военнослужащий ВСУ.
по теме
На Донбассе активизировались снайперы боевиков
Работу российских профессионалов легко отличить от рядовых боевиков - действуют слаженнее и вооружение у них лучше
На Донбассе активизировались вражеские разведгруппы
Боевики попытались пройти незамеченными, цель диверсантов - не штурм, они пробираются в тыл, чтобы заминировать территорию радиоуправляемыми минами
Війна на Донбасі: поблизу Троїцького активізувалися ворожі диверсанти
Піхотинці засікли підхід диверсійної ворожої групи з п'яти бойовиків майже за кілометр і відкинули їх назад - метою таких груп є встановлення радіокерованих мін
На Донбасі від куль бойовиків постраждав військовий
Окупанти поранили одного нашого бійця - він зараз у військовому мобільному шпиталі
Черпаємо касками: злива на Донбасі затопила окопи
Ніч була безсонною - армійці вичерпували воду з бліндажів та спостережних пунктів, аби мати змогу хоч якось споглядати за супротивником