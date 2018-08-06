В ночь на 6 августа в Голосеевском районе Киева автомобиль Mercedes слетел с дороги, перевернулся и загорелся.

Водитель иномарки не смог спастись, сообщают "Факты" со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях.

"Водитель автомобиля сгорел заживо", - говорится в сообщении.

После дорожно-транспортного происшествия от автомобиля остался только сгоревший кузов.

Ранее на трассе Киев-Чоп возле села Ивановцы на Закарпатье произошло ДТП с участием трех транспортных средств: на дороге столкнулись Volkswagen Tiguan, Volkswagen Transporter и Mercedes.