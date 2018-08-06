Киевлянин сгорел живьем в ДТП [ Редактировать ]
В ночь на 6 августа в Голосеевском районе Киева автомобиль Mercedes слетел с дороги, перевернулся и загорелся.
Водитель иномарки не смог спастись, сообщают "Факты" со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях.
"Водитель автомобиля сгорел заживо", - говорится в сообщении.
После дорожно-транспортного происшествия от автомобиля остался только сгоревший кузов.
Ранее на трассе Киев-Чоп возле села Ивановцы на Закарпатье произошло ДТП с участием трех транспортных средств: на дороге столкнулись Volkswagen Tiguan, Volkswagen Transporter и Mercedes.
по теме
Смертельное ДТП в Киеве: Volkswagen снес женщину и врезался в автобус
В Святошинском районе Киева Volkswagen Tiguan сбил женщину на переходе и протащил ее по асфальту 10 метров
Кошмарное ДТП в Киеве: тела вырезали из покореженного металла (видео)
В Киеве на улице Саперно-Слободская столкнулись Daewoo Lanos и Mercedes Vito. Тела погибших пришлось вырезать из машины спецсредствами
Смертельное ДТП в Чернигове: маршрутка протащила пенсионерку по асфальту
В Чернигове маршрутка сбила пенсионерку и скальпировала ей ногу. Пожилая женщина не выжила
В смертельном ДТП под Измаилом разбился автобус с людьми (фото)
На трассе Одесса - Рени иномарка протаранила "в лоб" рейсовый автобус с пассажирами
Под Тернополем грузовик раздавил ребенка на глазах у матери
В Тернопольской области грузовик выехал на тротуар, совершив наезд на мать с 8-летней дочерью