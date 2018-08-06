"Да, я старая. Ничего с этим я поделать не могу", - говорит Пугачева. Фото: Politeka

Российская певица Алла Пугачева рассказала, что ее огорчают оскорбления в сети по поводу ее внешности.

Звезда заметила, что пошла тенденция обвинять ее в старости, сообщает StarHit.

"Пишут: "Смотрите, какая – без краски, без всего!" - возмущается примадонна.

При этом Пугачева заверила, что сама в состоянии оценить ситуацию.

"Я выросла на принципе: "Молодым везде дорога, старикам везде почет!" И вот вдруг читаю о себе: "Старуха, такая-рассякая!" Да, я старая. Ничего с этим я поделать не могу. И говорить о том, что у меня душа молодая, тоже не буду", - ответила она критикам.

Ранее внешность Галкина жестоко раскритиковали, сказав, что он "старше Пугачевой".