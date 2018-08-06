Рис - вкусный, полезный и диетический продукт. Он содержит в себе восемь различных витаминов и двадцать три минеральных вещества. Важно правильно приготовить его - тогда рис не растеряет свои полезные свойства.

Итак, как правильно варить рис?

Подготовка

Если вы хотите сварить рассыпчатый рис, перед приготовлением его нужно промыть под холодной водой. Так вы избавитесь от крахмала, который отвечает за клейкость. Промойте рис около пяти раз или больше, пока вода не станет прозрачной. Удобнее всего выполнять эту процедуру с помощью мелкого сита.

Чтобы рис сварился быстрее, его можно замочить на 30-60 минут. Тогда время приготовления сократится почти вдвое. Однако в этом случае лучше уменьшить количество воды, которое используется для варки.

Пропорции

Обычно считается, что для приготовления риса нужно в два раза больше воды. Но это приблизительная пропорция. Лучше отмерять объем воды исходя из вида риса:

для длиннозерного - 1 : 1,5-2;

для среднезерного - 1 : 2-2,5;

для круглозерного - 1 : 2,5-3;

для пропаренного - 1 : 2;

для коричневого - 1 : 2,5-3;

для дикого - 1 : 3,5.

Обязательно читайте инструкцию на упаковке. Производитель точно знает, какой обработке подвергся рис, и подсказывает оптимальный для него объем воды.

Посуда

Рис лучше варить в кастрюле с толстым дном: в ней температура распределяется равномерно. Также можно приготовить рис на большой сковороде. Для плова традиционно используется казан.

Правила варки

Если вы варите рис в кастрюле, сначала доведите подсоленную воду до кипения, а после высыпьте в нее крупу. Перемешайте рис один раз, чтобы зернышки не прилипали к дну. Затем дождитесь, когда блюдо начнет бурлить, убавьте огонь до минимума и накройте кастрюлю крышкой.

В процессе приготовления не поднимайте крышку - иначе рис будет готовиться дольше. Если вы хотите, чтобы рис был рассыпчатым, не перемешивайте его (за исключением первого раза). В противном случае зерна будут ломаться и выделять крахмал.

Среднее время варки в зависимости от вида составляет:

для белого риса - 20 минут;

для пропаренного риса - 30 минут;

для коричневого риса - 40 минут;

для дикого риса - 40-60 минут.

Когда рис приготовится, снимите его с огня и дайте постоять 10-15 минут под крышкой. Если в готовом рисе осталась вода, слейте ее или накройте кастрюлю сухим полотенцем: оно впитает излишки влаги.

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