Усик - Беллью: промоутер британца назвал дату боя [ Редактировать ]
Фото: The Sun
Промоутер британского боксера Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) Эдди Хирн сообщил последние новости переговоров о бое его подопечного против абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО).
В комментарии каналу IFL TV он заявил, что поединок Усик - Беллью может состояться 10 ноября. Эта дата устраивает обе стороны.
"10 ноября. В одну ночь с поединком между Дэниелом Джейкобсом и Сергеем Деревянченко. У нас есть несколько вариантов, кто может принять бой", - отметил Хирн.
Напомним, ранее Усик рассказал, когда завершит боксерскую карьеру.
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