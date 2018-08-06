Фото: The Sun

Промоутер британского боксера Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) Эдди Хирн сообщил последние новости переговоров о бое его подопечного против абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО).

В комментарии каналу IFL TV он заявил, что поединок Усик - Беллью может состояться 10 ноября. Эта дата устраивает обе стороны.

"10 ноября. В одну ночь с поединком между Дэниелом Джейкобсом и Сергеем Деревянченко. У нас есть несколько вариантов, кто может принять бой", - отметил Хирн.

Напомним, ранее Усик рассказал, когда завершит боксерскую карьеру.