На Донбассе солдат застрелил сослуживца [ Редактировать ]
В Соледаре Донецкой области старший сержант одной из воинских частей был убит сослуживцем.
Следствие установило, что между старшим солдатом и старшим сержантом, служившими в одной части, возник словесный конфликт. Инцидент произошел 27 июля примерно в 18:10.
"В ходе конфликта старший солдат К., действуя умышленно, имея умысел на умышленное противоправное причинение смерти старшему сержанту Г., взяв в руки вверенное ему для служебного пользования автоматическое оружие - АКС-74, которое было при нем, поставив предохранитель в режим одиночных выстрелов, дослав патрон в патронник, совершил в стоящего напротив него на расстоянии примерно 3-х метров старшего сержанта Г. один выстрел в голову, а именно в область нижней челюсти", - сообщает Военная прокуратура Объединенных сил в Facebook.
Из-за полученного ранения старший сержант скончался на месте.
Злоумышленник был задержан в тот же день. Ему было объявлено о подозрении по статье "Убийство". 30 июля суд избрал для него в качестве меры пресечения содержание под стражей.
Сам подозреваемый во время допроса свою вину полностью признал и позже подтвердил свои показания во время следственного эксперимента.
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