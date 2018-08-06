Задержанным за нападение с кислотой на чиновницу Херсона Екатерину Гандзюк, является местный житель Николай Новиков 1978 года рождения.

Судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому перенесли в связи с тем, что в суд не появился адвокат подозреваемого, сообщил юрист Маси Найем в Facebook.

"Сегодня в 13:00 будет продолжено заседание с адвокатом из системы предоставления бесплатной правовой помощи", - написал Найем 6 августа.

Также он опубликовал несколько фото с подозреваемым:

Как сообщалось, 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Она получила химический ожог более 30% тела.

3 августа подозреваемый в нападении был схвачен полицией.