Кислотой в лицо: искалечившего чиновницу мужчину показали в суде (фото) [ Редактировать ]
Задержанным за нападение с кислотой на чиновницу Херсона Екатерину Гандзюк, является местный житель Николай Новиков 1978 года рождения.
Судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому перенесли в связи с тем, что в суд не появился адвокат подозреваемого, сообщил юрист Маси Найем в Facebook.
"Сегодня в 13:00 будет продолжено заседание с адвокатом из системы предоставления бесплатной правовой помощи", - написал Найем 6 августа.
Также он опубликовал несколько фото с подозреваемым:
Как сообщалось, 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Она получила химический ожог более 30% тела.
3 августа подозреваемый в нападении был схвачен полицией.
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