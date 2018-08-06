Возле села Каменка Житомирской области в лесополосе обнаружили автомобиль с трупами двух людей - взрослого мужчины и 8-летней девочки.

"5 августа вечером жители с. Каменки Житомирского района обнаружили на окраине села в лесном массиве автомобиль Renault Kangoo, в котором находились трупы двух человек. Впоследствии выяснилось, что это 34-летний отец и 8-летняя дочь, житомиряне. По предварительной информации, собранной на месте происшествия, мужчина убил ребенка, а затем совершил самоубийство" - написал начальник областной полиции Вячеслав Печененко в Facebook.



Также он добавил, что человек оставил записку на месте преступления, в котором объяснил свои действия бытовыми неурядицами и недоразумениями в семье.



Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства этого ужасного события в рамках начатого уголовного производства.

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