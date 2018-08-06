В караоке Мурат ходит либо один, либо в компании друзей, но без жены. Фото: reactor.inform.kz

Мужа певицы Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу не впервые застают с представительницами прекрасного пола во время тусовок, которые он посещает без жены.

Кроме того, в окружении пары поговаривают, что Ани всеми силами пытается сохранить лицо, прощая адюльтеры, рассказывает "СтарХит".

При этом, сотрудники и гости заведения, принадлежащего супругу Лорак, оправдывают его:

"Мы здесь всегда видим Мурата либо одного, либо в компании друзей. У Ани, наверное, другие представления об отдыхе. Знакомы мы давно, он порядочный, любит свою семью. Но не отрицаю, что каждый мужчина может попасть в такую ситуацию, если перед ним будет назойливо вертеться дама. Такова наша натура", - поделился диджей караоке-клуба, в котором ранее был пойман с другой женщиной муж Лорак.

Напомним, муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. Также стало известно, что Ани Лорак уже предупреждали об изменах мужа.

Сам муж Ани Лорак не выдержал атаки ее разъяренных поклонников, а отец певицы резко высказался насчет зятя.