Муж Ани Лорак "тусуется" без жены [ Редактировать ]
Мужа певицы Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу не впервые застают с представительницами прекрасного пола во время тусовок, которые он посещает без жены.
Кроме того, в окружении пары поговаривают, что Ани всеми силами пытается сохранить лицо, прощая адюльтеры, рассказывает "СтарХит".
При этом, сотрудники и гости заведения, принадлежащего супругу Лорак, оправдывают его:
"Мы здесь всегда видим Мурата либо одного, либо в компании друзей. У Ани, наверное, другие представления об отдыхе. Знакомы мы давно, он порядочный, любит свою семью. Но не отрицаю, что каждый мужчина может попасть в такую ситуацию, если перед ним будет назойливо вертеться дама. Такова наша натура", - поделился диджей караоке-клуба, в котором ранее был пойман с другой женщиной муж Лорак.
Напомним, муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. Также стало известно, что Ани Лорак уже предупреждали об изменах мужа.
Сам муж Ани Лорак не выдержал атаки ее разъяренных поклонников, а отец певицы резко высказался насчет зятя.
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