В Киеве "накрыли" интернет-порностудию (видео) [ Редактировать ]
Полицейские обнаружили виртуальную порностудию в Киеве, где снимали эротическое видео с участием девушек и транслировали его в Интернете.
Так, правоохранители провели обыски по адресам расположения студии в Святошинском районе и месту жительства 47-летнего организатора в Киевской области и его сообщников - 28-летнего организатора и 21-летней модели, уроженцев Донецкой области, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
"Мы установили, что в порностудии, организованной злоумышленниками, за денежное вознаграждение "работали" шесть моделей. Девушек предварительно подыскивали из круга знакомых и учили размещать видео порнографического характера на специальных сайтах, которое в дальнейшем сбывали за соответствующую плату. Предварительно известно, что организатор ежемесячно получал от 3000 до 5000 долларов США", - рассказали в полиции.
Во время обысков правоохранители изъяли доказательства преступной деятельности - компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, деньги, специальные игрушки и эротическое белье.
Организаторов бизнеса и одну из участниц задержали.
Следователи начали уголовное производство по статье о распространении порнографических предметов. Фигурантам объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде залога.
В это же время и в Харькове разоблачили студию, которая изготавливала и распространяла видеозаписи порнографического содержания.
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