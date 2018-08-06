Актриса Анна Соколова скончалась в возрасте 49 лет на сцене‍ театра во время репетиции спектакля. Об этом сообщили представители Прокопьевского драматического театра.

"Ушла из жизни одна из ведущих актрис труппы - Анна Соколова. Ушла с трагической внезапностью, в расцвете творческих сил, в процессе репетиций заглавной роли в спектакле "Ханума" - роли, которая должна была стать ее бенефисом: 28 ноября Анне исполнилось бы 50 лет", - рассказали в театре.

Соколова в течение 23 лет работала в одном театре. Она играла в "Женитьбе", "Орфей спускается в ад", "Декамероне". Как отмечается, она была крайне плотно занята в постановках.

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