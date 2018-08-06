Розслідування атаки російських "тролів" на президента Італії доручать фахівцям із боротьби з тероризмом після того як діяльність російських кіберзлочинців вивчить прокуратура Рима.

Нагадаю, у ніч на 28 травня президент Італії Серджо Матарелла відмовився призначити євроскептика Паоло Савону міністром фінансів, чим завадив двом проросійським партіям - "Ліга" та "Рух 5 зірок" сформувати уряд.

Уже за кілька хвилин після відмови Матареллу почали атакувати у Твіттері. У численних дописах користувачі у грубій формі закликали його піти у відставку. Сліди усіх профілів, з яких були зроблені заклики, вели до російської "фабрики тролів".