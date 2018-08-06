Замах на активістку у Херсоні: підозрюваному обрали запобіжний захід [ Редактировать ]
Сьогодні у Херсоні обрали запобіжний захід підозрюваному у нападі на радницю міського голови Катерину Гандзюк. За рішенням суду Микола Новіков перебуватиме під вартою без права внесення застави. Нагадаю, напад стався 31 липня.
Гандзюк саме виходила з будинку, коли до неї кинувся невідомий, хлюпнув на жінку, як пізніше встановили, сірчану кислоту і втік. Постраждалу з опіками доправили до місцевої лікарні.
За добу перевезли на лікування до Києва. Підозрюваного затримали у п'ятницю. Відомо, що Новіков був членом злочинного угруповання і мав судимість за крадіжку та незаконне володіння зброєю.
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