На Донбассе двое украинских военных получили ранения [ Редактировать ]
Двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщают в штабе Операции Объединенных Сил. Боевики за минувшие сутки 11 раз открывали огонь по нашим позициям. Под обстрелы сегодня попали населенные пункты Крымское, Южное, Марьинка, Авдеевка и Широкино.
Боевики использовали гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие обстрелов никто из мирных жителей не пострадал. А вот среди оккупантов есть потери.
"Відносне зниження активності противника відмічається на Попаснянському, Світлодарському та Горлівському напрямках. На Донецькому напрямку протягом минулої доби активності ворога не відмічено. За даними розвідки внаслідок систематичного порушення режиму припинення вогню з боку противника, особливо на Луганському та Маріупольському напрямках, двох окупантів знищено, сім дістали поранення", - говорит Анатолий Стельмах, представитель пресс-центра ООС.
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