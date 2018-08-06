Сельсовет в Запорожской области пытались сжечь [ Редактировать ]
Коктейлями Молотова атаковали здание сельсовета в Запорожской области неизвестные. Произошло это в селе Водяное. Пожарные справились с огнем довольно быстро. Выгорел только один кабинет. В здании также разбиты окна, через которые бросали бутылки с горючей смесью.
"Невідомі кінули в середину ємкість із займистою речовиною та швидко зникли з місця події. Наразі вживаються заходи по встановленню та затриманню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.
Відкрито кримінальне провадження умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає від 3-х до 10 років позбавлення волі", - говорит Екатерина Людвик, руководитель отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Закарпатской области.
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