Трудовая миграция из Украины достигла критического уровня - Сергей Каплин [ Редактировать ]
Трудовая миграция из Украины достигла критического уровня. Об этом заявил и.о главы комитета по соцполитике Каплин. Ежемесячно из страны уезжают около 100 тысяч человек. За границей наши соотечественники соглашаются на низкооплачиваемый труд - устраиваются домработницами или строителями.
При этом в Украине не видят для себя никаких перспектив. Чтобы изменить ситуацию, нардеп предложил сформировать эффективную стратегию выхода из кризиса.
"Наші люди їдуть мільйонами на панщину в Європу - побиратися, на заробітки. Якщо далі так буде продовжуватися, ми втратимо національну промисловість, сільське господарство, освіту, науку. Аби цього не відбулося, Комітет з питань соціальної політики, зайнятості і пенсійного забезпечення починає реальну боротьбу за підняття мінімальної заробітньої платні в Україні. Починає справжню реформу центрів зайнятості, розвитку самозайнятості, народного підприємництва в нашій державі", - говорит Сергей Каплин, народный депутат, и.о. главы комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения ВРУ.
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