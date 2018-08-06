В Киеве появилась новая схема квартирных афер. Человек может лишиться недвижимости, даже не подозревая об этом. Все дело в открытых реестрах. Нотариус, который имеет к ним доступ, меняет собственника квартиры за несколько минут.

В нашу редакцию обратилась одна из жертв такой махинации. Как не попасться на крючок? Расскажет Ксения Барвиненко.

Ольга взяла долларовый кредит 11 лет назад. В то время курс был стабилен: доллар - 5 гривен, евро - 7. Исправно выплачивала деньги, пока в 2012 не узнала, что уже несколько лет у нее новая процентная ставка. Через суд женщина добилась перерасчета кредита и выплатила остаток суммы. Казалось бы, на этом история с банком должна была закончиться, но женщина узнала, что ее квартира уже несколько месяцев находится в собственности банка.

"Сложилась такая ситуация, на основании того что у меня нет справки о закрытии кредита, поскольку банк мне ее не выдает, у меня возникла сложность, ипотека осталась в реестре, и на основании этого договора висящего в реестре запрета, банк переоформил мою квартиру на себя, сделал это незаконно с нарушение процессуальных моментов, не говоря о том что безосновательно", - говорит Ольга, пострадавшая.

Регистрировать киевскую квартиру представитель банка поехала в область, обратилась к специалисту коммунального предприятия Василькова, госрегистратору Александре Поповой. Хотя по закону, сделать это можно было в ближайшем центре обслуживания граждан. Да и Попова должна была проверить, разрешено ли регистрировать эту недвижимость.

"К сожалению регистратор проигнорировала это, и даже что это видно из правки Минюста, проводилась камеральная проверка по результатам которой выяснено что регистратор нарушила и территориальность, и даже не посмотрела, так и написано, не проверила наличие запрета в реестре, не важно, мой судебный какой, она даже не проверяла", - говорит Ольга Андреева, пострадавшая.

Спросить, почему регистратор пошла на такое нарушение, мы решили у нее лично. Но оказалось, что Александру Попову уволили с работы еще в начале года.

"Вона працювала в нас, але вона звільнена вже дуже давно. - А чого вона звільнена? - Ну, ми закрили відділ реєстрації і звільнили всіх реєстраторів. - А як давно? - Ну, давно, ще на початку року. - Ми з "Інтера", розслідуємо махінації з квартирами. - А, було діло, три квартири під кінець вона зареєструвала".

Сама Александра Попова на звонки не отвечает, сразу переключает на автоответчик.

"Ваш виклик переадресовується на автовідповідач, будь ласка, зачекайте".

А вот в профильном министерстве подтвердили - на Попову регулярно поступали жалобы, да и в коммунальном предприятии, где она работала, нашли много нарушений.

"Стосовно цього комунального підприємства дійсно було дуже багато порушень, і в реєстраторів, і ми скасували рестрацію цього комунального підприємства і в міністерстві юстиції жодного разу не переглянули свій наказ і не відновили жодної реєстрації.

Святий обовязок комунального підприємства, в разі звільнення реєстратора, негайно повідомити міністерство юстиції для того щоб ми ліквідували його доступ ключів цього рестратора, якщо це покривається, то це відповідальність керівника цього підприємтсва і тих реєстраторів", - говорит Елена Сукманова, замминистра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации.

Как Поповой удалось провести регистрацию имущества без лицензии - вопрос открытый. Ведь, как утверждают юристы, доступ к реестру блокируется задолго до того, как госрегистратора лишают аккредитации.

"Человек, у которого забрана аккредитация, он физически не может, блокируется доступ в реестр, он не может провести операцию. Как правило доступ в реестр пропадает еще до того, как у человека забрали и признали что он что-то делал не так, это раньше происходит", - говорит Михаил Ильяшев, адвокат.

Чтобы вернуть незаконно зарегистрированную квартиру, есть два пути. Первый - обратиться в Министерство юстиции, в так называемую антирейдерскую комиссию. Там буквально за месяц проверят законность регистрации и в случае нарушений имущество вернут владельцу. И второй - возвращать свою недвижимость через суд.