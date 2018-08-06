В Италии перевернулся автобус: 12 человек погибли [ Редактировать ]
В Италии, в районе муниципалитета Фоджа (Апулия), перевернулся микроавтобус с сезонными рабочими, которые возвращались после работы в поле. Об этом сообщает агентство ANSA.
Авария произошла возле населенного пункта Лесина.
Микроавтобус с болгарской регистрацией, который перевозил сезонных рабочих после работы в поле, врезался в грузовик с мукой.
В результате столкновения погибли 12 человек. Все они были выходцами из стран Африки.
Еще трое людей, в том числе водитель грузовика получили ранения. Их жизни ничто не угрожает.
Ранее в Беларуси перевернулся автобус с туристами из Украины.
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