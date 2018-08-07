В высшем обществе Великобритании скандал: внучка британской королевы Елизаветы ІІ, леди Амелия Виндзор разделась в публичном месте, не смотря на запреты и правила королевской семьи.

Внучку королевы сфотографировали папарацци на одном из пляжей Ибицы, где девушка загорала топлес, передает The Sun.

22-летняя Амелия гуляла по пляжу только в нижней части купальника, выставив на показ оголенную грудь. Дочь графа Сент-Эндрюса не смущали устремленные на нее взгляды других отдыхающих и персонала.

Вместе с ней на курорте была ее старшая сестра, 25-летняя Марина Шарлотта.

Правила королевского дресс-кода очень строги: женщинам нельзя носить слишком глубокое декольте, высокие каблуки, колготки не телесного цвета и темный лак на ногтях. Также запрещены татуировки и тем более публичное обнажение.

Возможно, леди Амелия уже не берет бабушку в расчет после того, как в Британии министры провели репетицию подготовки к 10-дневному национальному трауру на случай смерти королевы Елизаветы II.