Елизавета ІІ опозорена: внучка королевы обнажилась в публичном месте (фото) [ Редактировать ]
В высшем обществе Великобритании скандал: внучка британской королевы Елизаветы ІІ, леди Амелия Виндзор разделась в публичном месте, не смотря на запреты и правила королевской семьи.
Внучку королевы сфотографировали папарацци на одном из пляжей Ибицы, где девушка загорала топлес, передает The Sun.
22-летняя Амелия гуляла по пляжу только в нижней части купальника, выставив на показ оголенную грудь. Дочь графа Сент-Эндрюса не смущали устремленные на нее взгляды других отдыхающих и персонала.
Вместе с ней на курорте была ее старшая сестра, 25-летняя Марина Шарлотта.
Правила королевского дресс-кода очень строги: женщинам нельзя носить слишком глубокое декольте, высокие каблуки, колготки не телесного цвета и темный лак на ногтях. Также запрещены татуировки и тем более публичное обнажение.
Возможно, леди Амелия уже не берет бабушку в расчет после того, как в Британии министры провели репетицию подготовки к 10-дневному национальному трауру на случай смерти королевы Елизаветы II.
по теме
Муж Ани Лорак "тусуется" без жены
Мужа певицы Ани Лорак не впервые застают с представительницами прекрасного пола во время тусовок
Отец Ани Лорак резко высказался насчет зятя
Отец певицы Ани Лорак Мирослав Иванович прокомментировал скандальную историю о похождениях зятя "на стороне"
Семейные узы: как надоедливые родственники досаждают Меган Маркл
Королевская сказка продолжается, в тоже время, кровные родственники продолжают огорчать Меган Маркл - как самые близкие насолили звезде "Форс-мажоров"?
Ани Лорак внезапно пропала
Певица Ани Лорак внезапно пропала после скандала, разыгравшегося на фоне "похождений" ее мужа с киевской тусовщицей
Муж Ани Лорак не выдержал атаки ее разъяренных поклонников
Поклонники певицы Ани Лорак после сообщений об измене ее мужа с киевской тусовщицей Яной Беляевой атаковали его соцсетях