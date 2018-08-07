В соцсетях появился некто МОМО - странный "пользователь" с жуткой аватаркой, который сам появляется в списке контактов вашего приложения и начинает слать пугающие сообщения, в которых он использует личную информацию про своих "жертв".

МОМО передает пугающие видеозаписи, фото, требует от пользователей выполнения своих пугающих и опасных приказов, а в случае отказа начинает угрожать.

Кроме того, эту так называемую интерактивную игру для несовершеннолетних уже сравнивают с суицидальной игрой "Синий кит", поэтому, кроме правоохранителей, добычей информации об МОМО занялись активисты и СМИ. На данный момент удалось выяснить следующее, передает ladiesvenue.ru:

Во-первых, самое страшное, что у MОМО появляются фанаты и, конечно же, большинство из них несовершеннолетние дети.

Также известно, что в разных соцсетях появились аккаунты с именем МОМО, большинство из которых, скорее всего, являются фальшивками, что говорит о реальной популярности этого "персонажа".

В настоящее время эксперты по кибербезопасности во всем мире пытаются выяснить, кто создал "демона" и, как ликвидировать вирус. Кто бы ни был автором "демона" с головой злобной женщины и ногами вороны, но он преследует деструктивные цели. Можно сказать, что это акт психологического терроризма .

. Когда МОМО пишет тебе, что знает о тебе все, а затем доказывает, присылая и перечисляя твою личную информацию, твои фото и видео - поневоле пробирает страх - а вдруг это какой-то сетевой демон или что похлеще? Но стоит откинуть впечатлительность и поразмыслить и картина становится ясна.

Однозначно - МОМО - это аккаунты, созданные хакерами, считают эксперты, предположительно - японскими. В подтверждение этого можно привести следующий факт: если отвечать МОМО с "чистого" телефона и абсолютно "чистой" симки, то он начинает писать на японском, спрашивая - "Кто ты?". К слову - в любых других случаях МОМО безошибочно определяет вашу национальность и пишет вам на соответствующем языке.

Также известно, что Интернет-демон МОМО впервые зарегистрирован на мобильный номер именно в Японии.

Судя по всему, МОМО - это бот, который вычисляет данные своей жертвы по ip-адресу, imei-номеру телефона, по данным симкарты, которые он узнает после того, как жертва отвечает на звонок МОМО в "Ватсапе", и тем самым дает вирусу проникнуть в свой гаджет.

Вся информация о вирусе Момо, распространяющемся по телефонам посредством приложения WhatsApp, говорит о том что он, проникая в аппараты, внедряется в базу контактов, приложения, а также в память телефона жертвы. Есть информация о том что вирус может управлять микрофоном и видеокамерой. То есть злоумышленники получают о вас всю информацию, которая когда-либо попадала в Интернет или сохранялась на ваших девайсах. В контексте синхронизации аккаунтов и девайсов это выглядит по-настоящему зловеще.

Часто у пользователей возникает вопрос, с каких номеров звонит бот МОМО, как ему перезвонить?

Прежде, чем это сделать, подумайте - а оно вам нужно? Особенно если принять во внимание приведенную выше информацию. Стоит только написать или позвонить МОМО и вся ваша информация на телефоне станет достоянием преступников.

МОМО за секунды узнает о вас все, может вытащить по своим каналам даже то, что вы уже удаляли - файлы, фото, видео, записи разговоров, что угодно.

Плюс ко всему, МОМО даже предлагал людям с активными кредитами "помощь" в их погашении - то есть информация, которую ему о вас дает один-единственный звонок по-настоящему ужасает. Это уже не страшилки для подростков и детей. МОМО опасен, он может использовать вашу личную информацию.

Так что не стоит отвечать, писать и звонить МОМО - в первую очередь мы сами должны заботиться о своей безопасности.

Как сообщалось, о МОМО стало известно после того, как 12-летняя девочка в Аргентине покончила с собой. Перед тем, как покончить жизнь самоубийством, она записывала себя на видео. Полиция проверила телефон ребенка и обнаружила, что незадолго до смерти она общалась с незнакомым 18-летним парнем, у которого на аватарке была картинка МОМО.