Умер известный украинский актер и режиссер [ Редактировать ]
На 67-м году жизни скончался украинский театральный режиссер, педагог и актер Игорь Славинский. О его кончине сообщил театральный критик Олег Вергелис в Facebook.
- Не стало Игоря Славинского. Гресть, отчаяние, горе. Соболезнования родным близким, театру, - написал Вергелис.
Славинский является выпускником Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенка Карого. Там же преподаёт актёрское мастерство на курсе Николая Рушковского.
Славинский ставил спектакли на сценах многих киевских театров. В Театре на Подоле - "Мертвые души", "Контрабас", "Шерри-бренди", " "Любви старинные туманы". В театре "Сузір"я" Славинский поставил спектакли "Одинокая леди", "Жаворонок", "Антигона", в театре "Актер" - "Письма любви", "Парнас дыбом".
Славинский является режиссером моноспектакля "Синий автомобиль" с Алексеем Вертинским в главной роли, который идет на сцене молодого театра с 1998 года. Он до сих пор собирает аншлаги.
Славинский как режиссер четыре раза был лауреатом театральной премии "Киевская пектораль".
Славинский был не только режиссером, но и актером театра на Подоле. Он сыграл роль Лизандра в спектакле "Ночь чудес" по Шекспиру, Сальери в "Пир во время чумы" по Пушкину, исполнителя желаний в "Белоснежке и семи гномах".
На большом экране Славинский засветился 50 фильмах и сериалах - "Девять жизней Нестора Махно", "В Париж!", "Доярка из Хацапетовки-3", Последняя роль Риты", "Птица в клетке".
В июне 2018 году президент Петр Порошенко присвоил Славинскому звание народного артиста Украины.
Ранее мы сообщали, что российская актриса Анна Соколова скончалась в возрасте 49 лет на сцене театра во время репетиции спектакля.
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