Ани Лорак вернулась в "Инстаграм" спустя неделю после долгого молчания, вызванного скандалом вокруг "раскованного" поведения ее мужа Мурата Налчаджиоглу.

На снимке Каролина целует дочку Софию в нос. Геолокация указывает на то, что фото сделано в Иерусалиме, рассказывает kp.ua.

Снимок собрал рекордное количество лайков в "Инстаграме" певицы - больше 220 тысяч. Видимо, этими сердечками поклонники певицы хотят продемонстрировать ей свою поддержку.

Судя по афише, концертов в Израиле у певицы не запланировано. Ближайшее ее выступление состоится 9 августа в российском Геленджике.

Впервые Ани Лорак посетила Святую землю в 2014 году - вместе с любимым мужем. Тогда певица рассказывала, что оставила в одной из расщелин Стены Плача записочку, на которой написала самое заветное желание.

"Мурат часто балует меня интересными путешествиями и старается исполнять мои мечты. Мы побывали на Святой земле, и мне показалось, что это хороший знак - начать год именно с такой поездки, - рассказывала Лорак о той поездке.

Напомним, муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. Также стало известно, что Ани Лорак уже предупреждали об изменах мужа.

Сам муж Ани Лорак не выдержал атаки ее разъяренных поклонников, а отец певицы резко высказался насчет зятя.

Сам Мурат "тусуется" на вечеринках без жены.