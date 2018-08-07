Пользователей соцсетей взбудоражили фото одной из детских площадок Киева. На них изображены скульптуры площадки, которые находятся в очень запущенном состоянии. Из-за этого у них ужасный внешний вид, который может нанести определенный вред детской психике.

"Нашел, наверное, самую стремную детскую площадку в Киеве эвер. Ночной кошмар героинового наркомана. Советский Джокер с вантузом в голове и губами Светланы Лободы, упоротый жираф, рептилия, сосущая средний палец… Руки трясутся до сих пор. Спать буду с включенным светом", - цитируют "Факты" очевидца.

Площадка находится на улице генерала Тупикова в Соломенском районе столицы.

Тем временем на Закарпатье дети создают скульптуры из мусора.