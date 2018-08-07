В Германии суд приговорил семейную пару к 12 годам лишения свободы за продажу своего 10-летнего сына педофилам. Об этом сообщает ВВС.

48-летняя женщина будет заключена на 12 лет, ее 39-летний партнер - на 12 лет и шесть месяцев. Суд также постановил, что мужчина будет находиться под надзором полиции даже после выхода на свободу.

Пару обвиняли в том, что она продавала секс со своим сыном пользователям даркнета.

В обвинении также говорилось о том, что супруги регулярно издевались над сыном, насиловали его и записывали процесс на видео.

Мальчику только исполнилось 10 лет. Сейчас он живет с приемными родителями.

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