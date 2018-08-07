Семейная пара насиловала и продавала педофилам собственного сына [ Редактировать ]
В Германии суд приговорил семейную пару к 12 годам лишения свободы за продажу своего 10-летнего сына педофилам. Об этом сообщает ВВС.
48-летняя женщина будет заключена на 12 лет, ее 39-летний партнер - на 12 лет и шесть месяцев. Суд также постановил, что мужчина будет находиться под надзором полиции даже после выхода на свободу.
Пару обвиняли в том, что она продавала секс со своим сыном пользователям даркнета.
В обвинении также говорилось о том, что супруги регулярно издевались над сыном, насиловали его и записывали процесс на видео.
Мальчику только исполнилось 10 лет. Сейчас он живет с приемными родителями.
Ранее мы сообщали, что украинец снимал порно с 8-месячной дочерью и продавал его в интернете.
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