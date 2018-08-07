Белье из морозилки и отказ от спорта: как быстро уснуть в жару [ Редактировать ]
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Спокойно уснуть летом, когда за окном жара - дело не простое. Однако есть несколько лайфхаков, который помогут решить этот вопрос.
Как питаться в жару:
- Большинство людей летом употребляют меньше мяса, больше овощей и фруктов. Тяжелая белковая пища согревает, и сон становится беспокойным, человек изнывает от жары, к тому же организму приходится тратить дополнительную энергию, чтобы переварить съеденное.
- Основу рациона должны составлять любые овощи и фрукты, причем не имеет значения, сырые или термически обработанные. Если температура ниже плюс 30 градусов, можно есть белое мясо и рыбу.
- Полезный белковый продукт для сна - куриные яйца. По словам диетологов, яйца способствуют выработке мелатонина - гормона, регулирующего суточные ритмы и вызывающего чувство сонливости.
- Если человек хорошо переносит молоко, можно выпить его в теплом виде с медом. Подойдет и прохладный мятный чай.
- В течение дня и за час до сна нужно пить воду, можно со льдом. Лед помогает снизить температуру тела. А вот напитки с кофеином и алкоголь лучше ограничить - они выводят жидкость из организма, нарушают сон.
Сохраняйте прохладу в квартире:
- Можно охладить постельное белье. Простыню или пододеяльник и даже пижаму лучше положить на десять минут в морозильную камеру.
- Чтобы помещения не прогревались, днем плотно закрывайте окна. Прекрасно, если в доме висят шторы блэкаут, которые не пропускают солнечные лучи. Можно закрывать на весь день жалюзи. Даже обычная белая бумага будет отражать свет и тепло. Любой яркий свет нарушает выработку мелатонина и не дает уснуть.
- Не стоит заниматься вечером физкультурой или выполнять какую-то физическую работу - любая активность повышает температуру тела, разогревает организм и мешает уснуть. Перед сном тело нужно охладить. Одним помогает прохладный душ, другим, наоборот, легче становится после теплого.
Ранее мы сообщали, что Европу накрыла аномальная жара.
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