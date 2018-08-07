Девочки, жестоко избившие 26 июля в Одессе из-за ревности свою сверстницу - 15-летнюю Соню, до этого случая неоднократно избивали и издевались над другими девочками-подростками. Об этом "Стране" стало известно от источников в полиции.

"Видеоролик с избиением Сони увидела в интернете совершенно другая одесситка - Антонина, которая не имеет никакого отношения к семье Сони. Дочь Антонины - Анастасия, за пару месяцев до инцидента с Соней, также была жестоко избита той же компанией девочек - подростков - 13-летней Аленой, 13-летней Ксенией, 14-летней Ириной и 17-летней Валерией. До Сони они уже не раз били девочек. Более того, после Сони они уже успели избить еще одну девочку. Но на видео уже не снимали - стали осторожней" - пояснил источник в полиции.

Антонина опознала девочек, избивавших Соню, а также ее дочь Настю и передала видео в полицию. В распоряжении Страны есть копия первичного заявления этой одесситки. Именно после того, как видео оказалось в распоряжении полиции, было открыто уголовное производство и выявлены личности девочек, избравших себе в качестве хобби избиения своих сверстниц.

Ранее мы писали о том, что группа подростков жестоко избила девочку и сняла расправу на видео.