В Украине и мире появляется больше возможностей для оплаты товаров и услуг криптовалютой. Причем купить можно все: от чашечки кофе до роскошной виллы в курортном районе. Так происходит потому, что курс криптовалют не привязан к фиатным валютам (доллару), процент комиссии минимальный, а участников транзакции почти невозможно отследить.

Чтобы узнать больше о мире блокчейн-системы, почитайте журнал о криптовалютах Битсайд.

Рассмотрим несколько примеров мировых и украинских сделок, а также компаний, которые принимают к оплате виртуальные деньги. И, как известно, что популярно за рубежом, через некоторое время набирает популярность и в Украине.

Повседневные товары

В 2010 году через интернет состоялась сделка по продаже двух пицц, которые были проданы за 10 тыс. биткоинов – в то время эта цифра была равна $25. В наши дни за то же количество биткоинов покупают недвижимость и крутые авто.

Сегодня криптовалюты уже активно принимают кафе и интернет-магазины. Например, в Ebay. А в Киеве за "крипту" повседневные товары (одежду, технику, хостинг сайта, услуги туристических компаний и пр.) можно купить на 40 точках.

Недвижимость

Вопреки тому, что в Украине не урегулирован правовой аспект относительно легальности криптовалют, популярными становятся сделки на крупные суммы. К примеру, недвижимости.

В ОАЭ появился проект недвижимости, где продаются квартиры-студии по 33 биткоина ($250 тыс.), а дорогие апартаменты – за 80 биткоинов ($605 тыс.). Купить недвижимость предлагают и компании Нью-Йорка и Майями.

Компании поощряют и внедряют оплату криптовалютой по причине скорости и надежности операций. Показателен случай в США, когда на транзакцию по покупке недвижимости потребовалось десять минут.

Такие сделки добрались и до Украины, причем часто продажа недвижимости предлагается в курортных зонах: например, виллы на берегу Черного моря в Одессе или под Киевом.

Покупка коттеджа в городке недалеко от Киева предлагается компанией "Силбуд", которая предоставляет участки, занимается созданием проектов коттеджей и продажей готовых решений. И главное – о способе оплаты можно договориться.

Оплата услуг в клиниках и медицинский туризм

Главные преимущества криптовалюты – анонимность и скорость – позволяют в сжатые сроки оплачивать трансплантацию органов, хирургические операции, лечение рака и стоматологические услуги. Кроме этого, дополнительные возможности оплаты в клиниках удобны для пациентов и популяризируют деятельность медучреждений.

Например, в США, Канаде и Лондоне частные клиники уже начали прием оплаты биткоином за услуги пластической хирургии, лечение волос, омоложение организма, консультирование и пр. А Киеве работает стоматологическая клиника, которая принимает к оплате биткоин.

В Днепровском медико-хирургическом центре им. Н.И. Пирогова отмечают, что скорее всего гинекологические операции и другие медицинские услуги придется оплачивать традиционным способом. Пока что.

Автомобили

Одной из лидеров по количеству мест, где можно купить авто за крипту, является Чехия. Обычно салоны предлагают купить за "битки" автомобили премиум-класса. Например, шикарный Tesla ценой €140 тыс. не единожды продали за биткоины по текущему курсу. Позже это авто покупали и через сайт торговой марки.

А первая сделка такого типа зафиксирована в Калифорнии, в салоне Lamborghini Newport Beach. Примеру центра последовал Auto-outlet Helsinki Oy в Финляндии.

На сегодняшний день продажа авто за криптовалюту (в том числе через интернет) стала настолько же популярной, как и продажа недвижимости.