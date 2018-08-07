Во вторник, 7 августа, на трассе под Каменским случилось чрезвычайное происшествие. Об этом корреспонденту "ДП" сообщает ГСЧС в Днепропетровской области.

По предварительной информации, произошла разгерметизация автоцистерны, перевозившей хлор.

На место ЧП отправились спасатели 7-ой ГПСЧ ГУ ГСЧС в Днепропетровской области и выясняют все обстоятельства.

"В 14:09 от дежурного службы 102 поступило сообщение об утечке жидкости из автоцистерны в Петриковском районе, трасса Днепр-Кобеляки-Решетиловка (Р-52). За пределами села Ивановка.

Во время следования автоцистерны произошла утечка азотной кислоты. Перевозилась в количестве 8т. Подразделениями ГСЧС (53, 7, 9, 24, 2 взвод ДВГРЗ) в области создано водяную завесу для осаждения облака испарений, проводятся работы по прекращению утечки и химического вещества", - сообщает ГСЧС.

Ранее возле "Крымского моста" произошло ЧП.