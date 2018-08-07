Росію закликали вивести збройні сили з території Грузії [ Редактировать ]
Російська військова присутність в Абхазії та в Південній Осетії - це порушення міжнародного права та зобов'язань, які взяла на себе Москва перед ЄС. Про це йдеться у заяві Євросоюзу з нагоди 10-ї річниці воєнної агресії Росії проти Грузії.
ЄС укотре підтвердив свою підтримку суверенітету Грузії, та пообіцяв і надалі допомагати країні у відновленні територіальної цілісності. Сполучені Штати Америки також учергове закликали РФ вивести свої збройні сили з території Грузії. Про це у Twitter зокрема повідомило посольство США в Україні.
"Сьогодні минає 10 років відтоді, як збройні сили Росії перетнули міжнародний кордон із Грузією, намагаючись силоміць змінити його. Території Грузії все ще окуповані Російською федерацією. Ми знову закликаємо Росію вивести свої військові сили на довоєнні позиції, як це було погоджено 2008 року", - йдеться у повідомленні.
по теме
Украина в ООН призвала усилить давление на Россию
Международные механизмы влияния, в том числе санкции против России, должны усиливаться
Пять стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Крыма
Продление срока действия санкций произошло в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией
Аномальна спека у Євросоюзі викликала овочевий кризис
Українським експортерам на замітку. Екстремальна спека спричинила найсерйознішу за 40 років овочеву кризу в Євросоюзі. Про це заявили у Європейській асоціації виробників фруктів та овочі
Отруєння Скрипалів: Великобританія вимагає екстрадиції підозрюваних
У справі про отруєння родини Скрипалів установлено підозрюваних. Про це повідомляє британська преса із посиланням на джерела в спецслужбах. За версією слідства, у безпосередньому застосуванні хімічної зброї на території Великої Британії підозрюють двох громадян РФ
Состояние здоровья Сенцова резко ухудшилось
В украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова ухудшилось состояние здоровь