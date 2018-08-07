Російська військова присутність в Абхазії та в Південній Осетії - це порушення міжнародного права та зобов'язань, які взяла на себе Москва перед ЄС. Про це йдеться у заяві Євросоюзу з нагоди 10-ї річниці воєнної агресії Росії проти Грузії.

ЄС укотре підтвердив свою підтримку суверенітету Грузії, та пообіцяв і надалі допомагати країні у відновленні територіальної цілісності. Сполучені Штати Америки також учергове закликали РФ вивести свої збройні сили з території Грузії. Про це у Twitter зокрема повідомило посольство США в Україні.

"Сьогодні минає 10 років відтоді, як збройні сили Росії перетнули міжнародний кордон із Грузією, намагаючись силоміць змінити його. Території Грузії все ще окуповані Російською федерацією. Ми знову закликаємо Росію вивести свої військові сили на довоєнні позиції, як це було погоджено 2008 року", - йдеться у повідомленні.