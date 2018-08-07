Літаки спільно з американцями та чехами будуватимуть в Одесі. Як повідомила прес-служба "Укроборонпрому", державне підприємство "Одеський авіаційний завод" разом із американською компанією Aviastar Invest та чеською DISTAR CZ, домовилися про спільну розробку й виробництво літаків в Україні.

Також сторони планують створити регіональний сервісний центр для ремонту авіатехніки. Нагадаю, що наприкінці липня під час міжнародного авіасалону Farnborough,

Державне підприємство "Антонов" та один із підрозділів корпорації "Boeing" уклали угоду про спільне виробництво модернізованих літаків Ан-148, Ан-158, Ан-178, сімейство яких матиме позначку NEXT.