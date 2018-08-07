Наймасштабніший військовий парад за всю історію незалежної України. У Києві тисячі військових почали готуватися до параду Незалежності, який пройде Хрещатиком 24-го серпня. Цього року обіцяють багато нововведень. Яких, дивіться у матеріалі Руслана Смєщука.

Злітна смуга заводу Антонова. Тут представники усіх видів сучасного українського війська. Кожна проходка розрахована за секундами.

За репетицією стежить міністр оборони Степан Полторак. Точніше, спостерігає у ролі Президента. Потім, бере в ньому участь, у ролі себе.

Цього року парад буде найграндіозніщим за всю історію сучасної України. Чотири з половиною тисячі військових на Хрещатику вшанують одразу дві дати - 27 рік Незалежності та сторіччя державності. З цього приводу пронесуть знамена УНР.

Крім того, цього року у параді вперше братимуть участь жінки. Сто двадцять дівчат "коробочкою" промаршують Хрещатиком. Євгенія - одна із тих, кому дісталася така честь. Каже, коли про це дізналися батьки - були зворушені і горді.

" Переживають, всі переживають хвилюються, підтримують. Говорять щоб ми не перевтомлювалися, і класно себе показали на параді. Мама буде, тато буде, друзі. Обіцяли стояти в перших рядах", - каже Євгенія Пугач, учасниця параду.

Ці дівчата - майбутні військові журналісти. Серед сотень чоловіків немов королеви. А Ганну та Інну навіть на своєрідному троні покатали. У них сьогодні день народження.

"Вітаемо! Вітаемо!"

Проте самі майбутні офіцери пишаються тим, що ними пишаються рідні та близькі.

"Вони дуже зраділи. Батько сказав, що мною пишається".

Також у параді продемонструють двісті п'ятдесят зразків військової техніки. Уже кілька місяців ходять чутки що на Хрещатику вперше, широкому загалу представлять новітні українські самохідки - "Богдани". Відомо, що в них натівський калібр 155 міліметрів, і гарматний польський модуль.

"Що до 155 мм арт системи, ми її поставим в стрій, коли проведемо бойові стрільби. Я думаю, все буде добре. Випробування, до речі, вони вже сьогодні проходять. І кінцеве рішення я буду приймати 10 серпня. Що до інших зразків техніки, ви побачите і ті, які ми закупили за кордоном, які нам поставили партнери, і ви побачите нові, які ми поставили на озброєння", - розповідає Степан Полторак, міністр оборони України.

Десятого серпня відбудеться фінальна репетиція проїзду техніки.

"Я думаю, що ви будете приємно здивовані, тим що побачите".