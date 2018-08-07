Повторний землетрус стався на Індонезійському острові Ломбок.

Поштовхи силою 5 балів оцінюють як дуже сильні, утім про нові жертви, або постраждалих інформація не надходила. Сьогоднішній землетрус - уже другий за два тижні. Минулої неділі семибальні поштовхи призвели до масштабних руйнувань на острові. Тоді загинули 142 людини, ще 230 - були серйозно травмовані.

І про інші надзвичайні події у світі - дивіться далі в нашому огляді.

Тропічний шторм "Джон", що сформувався у Тихому океані, посилився і отримав статус урагану. Про це повідомили у Національному центрі зі спостереження за торнадо у США. Швидкість вітру усередині смерчу близько 120 кілометрів на годину. Наразі він перебуває за 510 кілометрів від мексиканського прибережного міста Мансанільо. "Джон" прямує на північний захід, але зараз небезпеки для суходолу поки що не становить, кажуть метеорологи.

* * *

Понад 70 тисяч японців постраждали внаслідок спеки від початку травня. Це рекордна кількість людей, госпіталізованих від теплових ударів за всю історію спостережень. Лише за минулий тиждень загинули 13 людей і ще 13 з половиною тисяч потрапили до лікарень. Більшість постраждалих - літні люди, які не вмикають кондиціонери задля економії, або не слідкують за часом перебування на вулиці. Майже у всіх регіонах Японії стовпчик термометра тримається на позначці 30-35 градусів. А в деяких областях - спека сягнула 40.

* * *

Каліфорнійську пожежу "Мендосіно комплекс" визнали наймасштабнішою в історії США. Вона виникла із двох займань поблизу національного лісу Мендосіно. Вогонь охопив 115 тисяч гектарів зелених насаджень і поширюється далі. Поки що взяти полум'я під контроль не вдається. До тла згоріло 170 будинків, тисячі людей евакуйовано. Усього на території штату зафіксовано 23 пожежі. Вогонь уже лютує в горах і наближається до Сантьяго-Пік. Прогнози метеорологів невтішні - найближчим часом висока температура у штаті триватиме.

* * *

145 людей постраждали в результаті масштабного вибуху у італійській Болоньї. Серед них - 11 карабінерів та двоє працівників дорожньої поліції. Їх доправили у лікарні із опіками від першого до третього ступенів. Наразі двоє постраждалих - у тяжкому стані. Вибух прогримів напередодні на шосе неподалік від аеропорту Болоньї. Там зіткнулися дві вантажівки. Одна із них перевозила легкозаймисті речовини і від удару миттєво зайнялася.