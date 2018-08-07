Турист арендовал Lamborghini и получил 33 штрафа [ Редактировать ]
Британец посетил ОАЭ в качестве туриста и взял на прокат Lamborghini Huracan в Дубае. Мужчина меньше чем за три часа умудрился собрать 33 штрафа за превышение скорости.
Кроме 1,2 тысячи долларов за двухдневную аренду турист должен оплатить 175 тысяч дирхамов штрафа, что составляет примерно 48 тысяч долларов. Такая информация появилась в National.
Туриста остановили на центральной улице Дубая за превышение скорости до 230 километров в час. Спорткар у британца конфисковали и отправили на штрафстоянку.
Чтобы забрать ее оттуда нужно заплатить около 100 тысяч дирхамов. Остальная сумма собралась со штрафов с камер видеофиксации.
Несмотря на наличие штрафов турист по закону может покинуть территорию страны. Но британец отдал в залог за машину свой паспорт, а авто возвращать пока не собирается.
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